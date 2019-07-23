РИАМО - 23 июл. Лечебный пансионат «Парус», который располагается в Рузском городском округе, выставлен на продажу посредством электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Актив представляет собой единый лот из 15 зданий, находящихся на берегу реки Озерна. Общая площадь земельного участка, на котором располагается пансионат – 116 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Начальная цена составляет 204 миллиона рублей. Подать заявки на участие можно до 26 июля. Торги за объект пройдут 1 августа. Недвижимость, входящая в лот, имеет обременение – ипотеку.

Победитель электронного аукциона сможет приобрести объект «под ключ», отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Спрос на рекреационный туризм внутри страны растет. Это должно стимулировать интерес инвесторов к выставленному на торги объекту, общая площадь которого составляет более 4 тысяч квадратных метров. В один лот входят спальные и лечебные корпуса, столовая, яхт-клуб, трансформаторная подстанция и даже причал. Во всех зданиях проведены необходимые инженерные коммуникации», – сказал Дегтев.

Также победителю достанутся медицинское оборудование, мебель и другие объекты движимого имущества – то есть все необходимое для работы пансионата с момента покупки, заключил он.