РИАМО - 23 июл. Железнодорожники ввели в график движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Утром во вторник на Казанском направлении МЖД задерживались электрички. Причиной сбоя стала незапланированная остановка одного из электропоездов.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию. Ранее некоторые пригородные поезда Казанского направления следовали с увеличенным интервалом в результате незапланированной остановки одной из электричек», – говорится в сообщении.

Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.