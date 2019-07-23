РИАМО – 23 июл. Двое злоумышленников, проникнув в квартиру безработного на западе столицы, избили хозяина и вынесли сумку с деньгами, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 22 июля в полицию обратился мужчина 1985 года рождения, неработающий, с заявлением о грабеже в квартире по адресу: Можайское шоссе, дом 44.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что, открыв дверь ключом в квартиру по указнному адресу, вошли двое неизвестных, нанесли побои, находившемуся в квартире мужчине 1991 года рождения, безработному, фактически проживающему в квартире по месту происшествия, открыто похитили сумку, в которой предположительно находились деньги в сумме 200 тысяч рублей, скрылись», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время сумма материального ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.