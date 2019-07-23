РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 июл. Криптокабину для оформления загранпаспорта нового поколения установят в августе в офисе «Центральный» МФЦ подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В Московской области активно расширяется перечень цифровых услуг для населения, которые упрощают и ускоряют процесс оформления и получения тех или иных документов. Криптокабина позволит оформить и получить загранпаспорт нового поколения без участия сотрудников МВД, она начнет работать уже в августе в МФЦ «Центральный», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что данный офис находится по адресу: улица Звуковая, дом №3.

«После открытия кабины процесс оформления документов будет занимать гораздо меньше времени. Более того, рабочий график МФЦ гораздо удобнее для заявителей, чем график приема документов в паспортных столах», – отметил Ружицкий.

По его словам, функционал криптокабины позволяет регистрировать все биометрические параметры заявителя, а при выдаче паспорта осуществляется двухфакторная биометрическая верификация. По ее результатам загранпаспорт активируется.