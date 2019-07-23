РИАМО - 23 июл. Санитарный вертолет эвакуировал упавшего с 11-го этажа жилого дома ребенка в одну из столичных клиник, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения ребенка на улицу Маршала Голованова, 12. По предварительным данным, ребенок упал с 11 этажа. С места происшествия пострадавшего эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту пострадавшего малыша сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние ребенка.