РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 июл. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец с 25 июля уделят особое внимание пресечению нарушений правил проезда водителями регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В период с 25 по 28 июля 2019 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

«Особое внимание будут уделять соблюдению водителями правил проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Посты и маршруты патрулирования сотрудников дорожно-патрульной службы приближены к пешеходным переходам с интенсивным движением пешеходов, а также к местам, где имели случаи наездов транспорта на пешеходов», – говорится в сообщении.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» призывает водителей быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, заблаговременно снижать скорость при подъезде к ним и пропускать пешеходов на пешеходных переходах.

На пешеходных переходах запрещаются: разворот, обгон, движение задним ходом, остановка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, въезд на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.

«Пешеходы и водители, все мы являемся участниками дорожного движения, и каждый из нас должен знать и соблюдать правила дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения! Будьте взаимно вежливыми и помните, что взаимное уважение – залог безопасности на дорогах», – заключается в сообщении.