РИАМО - 23 июл. С начала текущего года свыше 2,6 тысячи московских семей смогли возместить ущерб от пожаров и аварий систем отопления благодаря выплатам по городской программе страхования жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Программу добровольного страхования проводит государственное бюджетное учреждение «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» с 1995 года. Сейчас свыше 2 миллионов семей заключили договоры страхования которые защищают их имущество от стихийных бедствий, пожара, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков.

«С начала 2019 года по программе страхования жилья москвичам было выплачено 96,6 миллиона рублей по страховым случаям, это на 12 миллионов больше размера выплат за аналогичный период прошлого года. Больше всего страховых выплат по программе получили жители Восточного административного округа – ущерб был возмещен по 432 страховым случаям. Общая сумма выплат в округе составила 16,8 миллиона рублей», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что на втором и третьем месте по числу страховых случаев находятся Юго-Восточный и Северо-Восточный административные округа, в них сумма выплат составила 10,8 и 12,3 миллиона рублей.

Участники программы добровольного страхования жилья обязаны каждый месяц в срок вносить страховые взносы по льготным тарифам, которая составляет 1,87 рубля за квадратный метр. Своевременность оплаты является главным условием участия в программе.

Участие страховых компаний в программе проводится по итогам конкурсного отбора. При этом город контролирует исполнение организациями обязательств по договорам страхования, благодаря чему можно гарантировать прозрачность их деятельности.