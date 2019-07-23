РИАМО – 23 июл. Иномарку за 7,5 миллионов рублей угнали у пенсионера из новой Москвы, сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Накануне в службу «02» обратился гражданин 1958 года рождения, проживающий в поселении Мосрентген, с заявлением о краже авто по адресу: Ленинский проспект, дом 42.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный от дома по адресу: улица Косыгина, дом 13, совершил кражу автомобиля Lexus LX 570, принадлежащей пенсионеру», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 7,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.