РИАМО - 23 июл. Дом с подземной стоянкой в составе жилого комплекса «Лефортово парк» на юго-востоке Москвы сдали в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Возведением всего комплекса возле станции метро «Авиамоторная» занимается группа «Пик». Проект включает 12 домов и детский сад, застройщик планирует его завершить в конце 2020 года.

«В девятиэтажном доме общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров семь секций, в которых расположено 248 квартир. В подземном паркинге обустроено 208 машино-мест. Площадь нежилых помещений на первом этаже составляет 1,8 тысячи квадратных метров», — уточнила председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

По словам представителя застройщика, передачу ключей гражданам – участникам долевого строительства планируется начать в ноябре текущего года.

Здание построили в рамках второй очереди строительства. Ему уже присвоили почтовый адрес: улица Красноказарменная, дом №14А, корпус 4.