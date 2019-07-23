РИАМО – 23 июл. Возгорание ликвидировали в нежилом строении в поселке городского округа Щелково, пострадавших в результате инцидента нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Утром во вторник в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Щелково, поселок Бахчиванджи, улица Беляева, дом 54.

«В 06:50 – ликвидация пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что с огнем боролись три единицы техники и 16 человек.

Всего на территории Подмосковья за минувшие сутки произошло 26 пожаров.