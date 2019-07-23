РИАМО - 23 июл. Власти столицы планируют закупить более 940 километров гранитного бордюра, ранее таких масштабных одновременных закупок гранитных ограждений в городе не проводили, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Четыре конкурса на поставку в столицу «бордюра из природного камня (гранит)» объявило 11 июля подведомственное столичному комплексу городского хозяйства ГБУ «Автомобильные дороги». Большая часть заказов приходится на ограждения марки ГП-1 размером 300 на 150 миллиметров: их требуется поставить 870 погонных километров на сумму 2,2 миллиарда рублей», — говорится в статье.

В тендерах также есть «криволинейный» гранит размером 300 на 300 миллиметров с радиусом кривизны 0,5-3,5 метра и 3,6-10 метров. ГБУ «Автомобильные дороги» планирует получить 6 погонных километров таких ограждений.

«Всего по четырем конкурсам Москва должна получить более 941 километра различных бордюров на общую сумму 2,99 миллиарда рублей (для сравнения: длина МКАД составляет 108 километров, а протяженность всех столичных дорог — 3,6 тысячи километров)», — добавляется в материале.

Ранее таких масштабных одновременных закупок гранитных ограждений в столице не проводилось. Однако в этом году «Автомобильные дороги» уже проводили закупки крупных объемов бордюрного камня: в марте объявили два конкурса на 1,7 миллиарда рублей. Бордюры поставлялись «для обеспечения выполнения комплекса работ по повышению транспортно-эксплуатационных показателей объектов улично-дорожной сети». В июне был объявлен еще один тендер.

«Всего за последнюю пятилетку <…> структуры столичной мэрии закупили бордюрного камня на сумму свыше 12,9 миллиарда рублей. При этом в Москве не раз использовались необычные ограждения. Так, прошлым летом в ходе ремонта Рублевского шоссе впервые начали устанавливать особо массивные гранитные бордюры с сечением 400 на 400 миллиметров, которые в соцсетях сравнивали с блоками египетских пирамид», — отмечается в статье.

Директор челябинского ООО «ТК Офис Сити» (поставщик бордюрного камня и плитки) Андрей Лукьянчиков прокомментировал цену поставки бордюра 300 на 150 миллиметров - в материалах закупок фигурирует начальная цена 2,5 тысячи рублей за погонный метр. Лукьянчиков отметил, что «был бы счастлив», если бы у него брали бордюр по такой цене.