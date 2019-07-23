РИАМО – 23 июл. Полицейские в Щелкове раскрыли кражу мобильного телефона, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что из кармана ее одежды в одном из магазинов, расположенных на улице Шмидта города Щелково, неизвестный украл мобильный телефон.

«Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 41-летний ранее судимый местный житель», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.