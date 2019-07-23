РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. В подмосковном Подольске ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся 17-летний Михаил Нужных, его три дня разыскивают полиция и родственники, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 20 июля примерно в 14:00 вышел из дома, ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся Михаил Нужных 2001 года рождения, проживающий в одном из домов на улице Бородинская. <…> Ранее совершал неоднократные уходы из дома», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток может находиться в районе гипермаркета «Глобус» в микрорайоне Климовск.

Нужных славянской внешности, на вид 15-16 лет, рост 160-165, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза голубые. Был одет в черные джинсы, свитер серого цвета с надписью «Россия», на ногах черные кроссовки без шнурков. Телефона при себе нет, может иметь при себе паспорт.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 8(496)757-17-17 – дежурная часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску, 8(496)763-02-63 – дежурная часть УМВД России по Подольску или 112.