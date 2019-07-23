РИАМО – 23 июл. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству страны ввести мораторий на оказание господдержки в сфере разработки нефтяных месторождений до завершения инвентаризации запасов, сообщает kp.ru.

Российскому правительству предстоит провести ее до 1 декабря текущего года с целью оценки экономической эффективности дальнейшего освоения в текущих налоговых условиях.

«Сам мораторий введен до 31 декабря. Об этом говорится в перечне поручений, составленном после совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли и опубликованном на сайте Кремля», – отмечается в статье.

Обязанности по разработке единых критериев, требований к экономическому обоснованию и порядка предоставления мер господдержки возложены на кабмин. Помимо этого, министерства энергетики и финансов РФ должны обосновать предложения по оказанию помощи при разработке Приобского нефтяного месторождения.

Ранее издание сообщало о том, что инвестиции в новые сырьевые проекты сокращаются во всем мире. Больше всего эта проблема затрагивает морские проекты.