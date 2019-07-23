РИАМО - 23 июл. С начала текущего года предприниматели и физические лица столицы купили у города 34,8 гектара земли, их общая сумма перешагнула отметку в 500 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

Все участки реализовали в ходе торгов по продаже, в рамках федерального законодательства, а также посредством предоставления госуслуг. Кроме того, город заключает с субъектами малого и среднего бизнеса договоры купли-продажи зданий с земельными участками, на которых они расположены.

«За 2 квартала 2019 года департамент городского имущества заключил с предпринимателями и физическими лицами 45 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 34,8 гектара», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что купленные у Москвы участки собственники могут применить для эксплуатации имеющихся зданий, проводить на них благоустройство, возводить на них новые объекты согласно виду разрешенного использования и развивать свое предпринимательское дело.

Приобрести городские участки могут физические лица и индивидуальные предприниматели на городских торгах, физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица в рамках предоставления государственной услуги города Москвы «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений» — по цене, равной кадастровой стоимости земельного участка.