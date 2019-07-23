РИАМО – 23 июл. Ювелирные украшения, две пары наручных часов и около 1 миллиона рублей вынесли из квартиры на западе столицы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 22 июля в полицию обратился мужчина 1967 года рождения с заявлением о краже из квартиры по адресу: Университетский проспект.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, отжав фрамугу окна, проник в квартиру по вышеуказанному адресу, расположенную на втором этаже, откуда совершил кражу принадлежащих гражданину денежных средств в сумме 1 миллиона рублей, 1,5 тысяч евро, двух наручных часов, ювелирных изделий, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что материальный ущерб составил около 1,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».