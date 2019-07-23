РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 июл. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 27 июля пройдет День Нептуна, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Приглашаем на самый яркий и веселый праздник этого лета – «День Нептуна»! В программе – тысяча красок, выступление приглашенных артистов, танцевальный марафон и пенная вечеринка», – говорится в сообщении.

Праздник пройдет 27 июля в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Начало в 16:00. Вход свободный.