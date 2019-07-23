РИАМО - 23 июл. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали двум корпусам нового жилого комплекса City Park, который возводят на улице Мантулинской в столице, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Четвертый и пятый корпуса возвели в рамках первой очереди строительства вместе с трансформаторными подстанциями. Общая площадь вводимых в эксплуатацию помещений превышает 71 тысячу квадратных метров. В 20-этажных зданиях разместились 243 и 167 квартир. Здесь же находятся встроенные нежилые помещения, которые рассчитаны под коммерцию. Запланировано создание фитнес-центра.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. К проверкам жилого комплекса на Мантулинской улице привлекаются специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС), которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

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