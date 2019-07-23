РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 июл. В рамках областного тематического рейда в подмосковном Красногорске в период по 28 июля проверят соблюдение водителями пассажирского и грузового транспорта режима труда и отдыха, сообщил начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск Олег Инчиков.

В целях снижения аварийности с участием водителей пассажирского и грузового транспорта на территории Московской области, в том числе и в Красногорске по 28 июля будет проводиться оперативно-профилактический рейд «Тахограф».

«В период операции экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД будут уделять внимание соблюдению требований ПДД водителями данной категории транспортных средств. Особое внимание будет обращено на соблюдение режима труда и отдыха водителями и субъектами транспортной деятельности, а также оснащению транспортных средств тахографами, правилам их использования», – сказал Инчиков.

Он отметил, что, как правило, рабочая смена водителей составляет 10 часов, время управления – 9 часов, и межсменный отдых – 12 часов.