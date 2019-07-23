РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В двух домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска отключили горячую воду до вечера вторника из-за проведения профилактических работ, сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«23 июля управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» с 9:00 до 17:00 будет выполнять в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону ремонтные работы на трассе. На период проведения профилактического ремонта горячей воды не будет на улицах Ленина, дом №27 и Железнодорожная, дом №5», - говорится в сообщении.

Управляющая компания приносит извинения за предоставленные неудобства.