РИАМО - 23 июл. Осенью в столице выпустят издание «Белая книга Москвы» на шрифте Брайля, с помощью него дети с проблемами зрения смогут узнать об особо охраняемых природных территориях города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Белая книга» расскажет московским школьникам из специализированных школ об особо охраняемых природных территориях столицы, о «Красной книге Москвы», куда занесены редкие виды флоры и фауны столицы. Ребята смогут узнать о нормах экологически ответственного поведения», - сказал Бирюков.

Он добавил, что данное издание будет набрано шрифтом Брайля и напечатано исключительно в белом цвете без использования лишних красителей. Познавательная книга с важной и интересной информацией будет еще и экологичной.

Кроме «Белой книги» специалистами комплекса городского хозяйства подготовлена и «Цветная книга» - для слабовидящих детей. Это обычная полноцветная книга с крупным шрифтом. Содержание «Цветной книги» и «Белой книги» идентичны, но в последней будет использован адаптированный (сокращенный) вариант, что связано с технологическим процессом: шрифт Брайля не позволит использовать полный объем текста. В книгах будут присутствовать персонажи - прототипы из списка представителей флоры и фауны из «Красной книги Москвы».

«Издание «Белой книги» и «Цветной книги» – это эффективная возможность научить детей с ограниченными физическими возможностями экологически ориентированному образу жизни, привить им со школьных лет базовые принципы экокультуры, сформировать экологическое мировоззрение», - подчеркнул Бирюков.

Издания выйдут из печати осенью 2019 года и будут распространяться в специализированных учебных заведениях. Тираж «Белой книги» планируется распространить среди детей – инвалидов по зрению в возрасте от восьми до 13 лет.