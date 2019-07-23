РИАМО - 23 июл. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» во вторник утром отменили и задержали 23 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержан один рейс, в «Домодедове» – 14 рейсов задержали, три отменили. В «Шереметьеве» задержаны пять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Ранее синоптики объявили в Московском регионе «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя.

В Подмосковье и Москве во вторник при облачной погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, порывы ветра при которых могут усилиться до 15 метров в секунду.