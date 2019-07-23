РИАМО – 23 июл. Причиной утреннего сбоя на Казанском направлении МЖД стала незапланированная остановка одной из электричек, в настоящее время железнодорожники принимают меры по сокращению опозданий, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Утром во вторник на Казанском направлении МЖД задерживаются электрички. Сейчас диспетчеры принимают все возможные меры, чтобы сократить опоздания.

«Московская железная дорога прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных пригородных поездов на Казанском направлении после незапланированной остановки одной из электричек. Остановившийся состав продолжил движение», – говорится в сообщении.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). Также за расписанием пригородных поездов можно следить в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК» «Расписание и билеты ЦППК» или на сайте компании.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.