РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. В Подольске полицейские задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа на сумму 25 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что неизвестный около одного из домов на проспекте Юных Ленинцев с угрозой применения насилия похитил у нее денежные средства в размере 25 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 45-летний подольчанин. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 161 УК РФ «Грабеж», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.