РИАМО – 23 июл. Водитель такси на юго-западе столицы, угрожая пассажирке ножом, похитил у нее мобильный телефон и деньги, материальный ущерб составил около 37 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратилась гражданка 1981 года рождения с заявлением о разбое по адресу: улица Теплый Стан, дом 21, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что водитель такси, угрожая предметом, похожим на нож, проезжавшей в качестве пассажира женщине, открыто похитил у последней телефон сотовой связи и 12 тысяч рублей, после чего, высадив ее, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил около 37 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».