РИАМО – 23 июл. Мобильный телефон стоимостью около 14 тысяч рублей отняли неизвестные у безработного мужчины на востоке столицы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Утром 22 июля в службу «02» поступило сообщение о разбое по адресу: улица 3-я Прядильная, дом 10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по адресу: Измайловская площадь, дом 8, четверо неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож молодому человеку, 1995 года рождения, неработающему, открыто похитили у него телефон сотовой связи, скрылись», – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что материальный ущерб составил около 14 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.