РИАМО - 23 июл. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект планировки территории под реконструкцию участка канализационного коллектора диаметром 2 метра в столичных районах Москворечье-Сабурово и Братеево, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь проекта планировки составит 3,13 гектара, длина линии – 710 метров. Реконструируемая трасса расположена на территории природно-исторического парка «Царицыно» вдоль улицы Борисовские Пруды.

«Работы по обновлению городской канализации крайне важны в первую очередь для снижения риска возникновения аварий с разрушением коллектора», - сказала Пятова.

Реконструкция будет проводиться за счет инвестора – АО «Мосводоканал».