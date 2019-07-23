РИАМО - 23 июл. Новый светофор начал работать на улице Советская в городе Серпухове, сообщается на сайте администрации городского округа.

Новый объект транспортной регулировки стоит на пересечении улицы Советской и Фирсова. Инициатором установки стала комиссия городского округа по обеспечению безопасности дорожного движения.

«В городском округе Серпухов большое внимание уделяется вопросам улучшения организации дорожного движения», — говорится в сообщении.

С начала года на магистралях муниципалитета появилось четыре новых светофора: два в городе, один в поселке Пролетарский и еще один на дороге в деревне Лужки.