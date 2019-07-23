РИАМО – 23 июл. Вооруженный ножом злоумышленник похитил четыре банки кофе из магазина, расположенного на северо-западе столицы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Днем 22 июля в полицию поступил сигнал от товароведа о разбое в магазине по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 20, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещении магазина по вышеуказанному адресу неизвестный, угрожая предметом похожим на нож продавцу 2000 года рождения, охраннику данного магазина, открыто похитил четыре банки кофе, скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 1,2 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.