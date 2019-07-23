РИАМО – 23 июл. В Москве по 25 июля продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя, в этот день в столице будет облачно с прояснениями, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Москве из-за дождя с 12:00 23 июля по 12:00 25 июля. В Подмосковье предупреждение из-за дождя действует с 10:00 23 июля до 21:00 24 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Ивановской области.

В Московском регионе 25 июля будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 15-17 градусов, днем – 24-26.