РИАМО – 23 июл. В Москве взяты под стражу четверо мужчин, обвиняемых в похищении человека, сопряженного с вымогательством, злоумышленники требовали от потерпевшего 2 миллиона рублей, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 126 УК РФ («Похищение человека») и статьей 163 УК РФ («Вымогательство»).

«По данным следствия, 13 февраля 2019 года вблизи одного из домов по Анадырскому проезду в городе Москве мужчины, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, распределив между собой роли, похитили 38-летнего жителя столицы. Затем переместили его на автостоянку, где, удерживая в машине, представились сотрудниками полиции и потребовали у него 2 миллиона рублей, в противном случае обещая привлечь его к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

После передачи 750 тысяч рублей злоумышленники отпустили мужчину и договорились о дальнейшей встрече для передачи оставшейся суммы. Благодаря работе следователей столичного ГСУ СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска четверо мужчин в возрасте от 29 до 33 лет были задержаны.

«В настоящее время всем участникам похищения предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – резюмируется в материале.

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