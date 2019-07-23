РИАМО – 23 июл. Сотрудники поисково-спасательной станции «Царицыно» в столице сумели вызволить белку, случайно попавшую в бесхозную рыболовную сеть, зверек не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Лесной зверек случайно запутался в бесхозной рыболовной сети, которая находилась на берегу верхнего Царицынского пруда. Первые попытки освободить животное, распутав сеть, не увенчались успехом, поэтому было принято решение вызволить животное с помощью ножа, разрезав сеть», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что зверек не пострадал, но был очень напуган.

«Грызуна успокоили и выпустили в дикую природу», – разъяснил представитель пресс-службы.

Спасатели призывают горожан не оставлять на берегу водоемов снасти и другой рыболовный инвентарь, поскольку в них могут попасть не только дикие животные, но и люди.