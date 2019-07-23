РИАМО – 23 июл. Сотрудники полиции в городском округе Домодедово задержали троих жителей Москвы в возрасте от 27 до 35 лет, один из которых ранее судим, по подозрению в совершении мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленники попросили 15-летнюю девушку купить в одном из продуктовых магазинов, расположенных на улице Курыжова, алкогольную продукцию. Выполнив просьбу, несовершеннолетняя передала правонарушителям чек и спиртное, после чего мужчины зашли в помещение торговой точки и представились сотрудниками общественной организации», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что затем злоумышленники сообщили продавцу о якобы проводимой проверке хозяйственной деятельности магазина, а также о том, что будет составлен акт о выявленных нарушениях.

«За непривлечение к ответственности общественники потребовали от предпринимателя передать им денежные средства в размере 11 тысяч рублей. Понимая незаконность требований мошенников, она вызвала сотрудников полиции. Оперативно прибывшие на место полицейские задержали подозреваемых», – подчеркнула Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление аналогичных эпизодов преступной деятельности фигурантов уголовного дела.