РИАМО - 23 июл. На Казанском направлении Московской железной дороги задерживаются электрички, диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«На Казанском направлении задерживается несколько поездов по техническим причинам», – говорится в сообщении.

Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

Пассажирам принесли извинения за неудобства.