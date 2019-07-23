РИАМО - 23 июл. Подмосковные отели загородного формата ведут активную работу на протяжении 150-170 дней в году, что обеспечивает их загруженность на уровне 40%, сообщил РИАМО вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

«Если говорить про Московскую область, а именно про загородный формат, то в данном случае будет следующая история: 104 дня выходных, майские праздники, Новый год и лето - это 150-170 дней. То есть загрузка на уровне 40%. Нужны еще будние дни - и весной, и осенью, и зимой», - сказал Прасов.

По его словам, в будние дни отели используются для проведения конференций, форумов и семинаров. Поэтому отели с хорошими конференц-возможностями и удобной локацией имеют хорошую загрузку и по будням.

Прасов также подчеркнул, что отель для приезжающих - это лишь вторичная инфраструктура.

«Отель сам по себе не является целью прибытия. Целью прибытия является, например, бизнес, деловые мероприятия, спорт, оздоровление, шопинг. Отель, по сути, является вторичной инфраструктурой, которая обслуживает этот поток», - отметил Прасов.

Ранее для инвесторов в Подмосковье подобрали 51 участок под гостиничное строительство на территории Сергиева Посада, Коломны, Одинцовского и Дмитровского округов, Серпухова, Чехова, Зарайска и так далее. Каждый участок обладает значительным инвестиционным потенциалом, расположен или в высокоурбанизированных населенных пунктах, или же вблизи известных достопримечательностей, которые являются центром притяжения большого количества отдыхающих.