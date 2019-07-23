РИАМО - 23 июл. В честь Дня Военно-морского флота 28 июля однофамильцы известных адмиралов времен Великой Отечественной войны смогут посетить площадку боевой техники Музея Победы бесплатно, она располагается напротив здания музея, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На территории общей площадью около пяти тысяч квадратных метров собрано свыше четырехсот уникальных военных экспонатов.

«Часть экспозиции на нашей площадке под открытым небом посвящена истории Военно-морского флота. Гости смогут увидеть точные копии катеров, подводных лодок и корабельного оружия. Оригиналы использовались в боях в годы Великой Отечественной войны», — сказал представитель пресс-службы Музея Победы.

В акции приглашают принять участие однофамильцев Николая Кузнецова, Владимира Касатонова, Филиппа Октябрьского, Владимира Трибуца, Николая Харламова, Андрея Чабаненко и Сергея Горшкова.

Билет можно будет получить в кассах музея, предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Вход на площадку боевой техники 28 июля сделают бесплатным также для школьников, студентов и курсантов российских военных вузов. В обычные дни они приобретают билет по льготной стоимости. Для получения бесплатного билета школьникам потребуется предъявить в кассе социальную карту, а студентам нужно будет показать студенческий билет. Музей открыт для посетителей с 10:00 до 20:00.

Кроме того, в этот день на площадке боевой техники для всех посетителей проведут платные экскурсии. В 12:00, 14:00, 16:00 гиды будут встречать гостей у касс музея. В одну экскурсионную группу смогут войти до 20 человек.

Гиды расскажут экскурсантам о самых ярких страницах истории советского флота. Участники увидят вооружение и боевую технику 1940-х годов. Также им объяснят, как устроены морская железнодорожная установка ТМ-3-12, рубки подводных лодок Л-3 и Щ-307, а также торпедный катер «Комсомолец» проекта 123-бис.