РИАМО – 23 июл. Традиционный спортивный праздник «Московский спорт откроется в «Лужниках» 27 июля, на территории олимпийского комплекса откроется более 40 спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать в течение всего дня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для гостей будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, 10 площадок для игр в городки, площадка для сдачи норм ГТО. Также хоккейный клуб ЦСКА, баскетбольный клуб ЦСКА и футбольный клуб «Локомотив» представят свои площадки с трофеями, фотозонами и зонами для автограф-сессий с ветеранами клубов», – говорится в сообщении.

На фестивале пройдет массовый турнир по мини-футболу, в котором примут участие 634 команды. Одновременно игры турнира будут проходить на 42 полях. Кроме того, более двух тысяч участников сыграют в стритбол на 30 кортах.

На территории будет построен город для экстремальных велосипедистов, где пройдут соревнования в нескольких дисциплинах. Помимо этого, здесь же состоится чемпионат России по дисциплинам горного велосипеда. Свыше 60 спортсменов и тренеров из более чем 40 стран примут участие в чемпионате мира по воркауту.

Специальным гостем праздника станет спортсмен Джефф Монсон. Он посетит битву силачей. Атлетам придется выполнить различные упражнения с нестандартными снарядами.

На площадке «Игры героев» пройдут командные соревнования для детей. Им предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку, а также пройти полосу препятствий, которая включает преодоление заборов, сетки в горизонтальной плоскости, рукохода с кольцами, легкоатлетических барьеров.

Также департамент спорта города Москвы представит информационный павильон, в котором дети смогут подобрать наиболее подходящую для себя оздоровительную дисциплину.