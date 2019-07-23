РИАМО - 23 июл. Автобусами, которые следуют по 13 новым маршрутам в Троицком и Новомосковском округах, воспользовались около двух миллионов пассажиров за полгода, около половины поездок — 925 тысяч — совершили пассажиры, имеющие льготы на оплату проезда, в том числе школьники и студенты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Транспорт на этих направлениях запустили 21 декабря 2018 года.

«Востребованность транспорта на 13 новых маршрутах постоянно растет. Если за первый месяц работы, январь, автобусы перевезли порядка 140 тысяч человек, то за шестой, июнь, — уже 360 тысяч. Удобные направления соединили поселения ТиНАО с железнодорожными платформами и станциями метрополитена», — сказал руководитель государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Павел Павлов.

Лидером в рейтинге по популярности по-прежнему остается маршрут №967. С конца декабря по нему совершили поездки около 660 тысяч человек. Пассажиры могут добраться от жилых комплексов в Коммунарке до станций метро «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Улица Скобелевская».

Автобусы следуют до Троицка, деревень Пучково и Шеломово, поселения Киевский, а также до железнодорожных станций «Крекшино», «Щербинка», «Бекасово-1» и «Бекасово-Сортировочное». Они останавливаются у крупных социальных и транспортных объектов.

Десять маршрутов связали поселения округов, еще три — населенные пункты с ближайшими станциями метро. Автобусами на новых маршрутах в ТиНАО могут пользоваться около 73 тысяч местных жителей.

По направлениям курсируют 69 современных и комфортных автобусов экологического класса «Евро-5». Они оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло и электронными указателями номера маршрута. В них есть пандусы для маломобильных горожан и пассажиров с детскими колясками.

До конца года на территории Троицкого и Новомосковского округов запустят еще девять автобусных маршрутов. Они также соединят поселения с железнодорожными платформами и станциями метро. Автобусы будут ходить до платформ «Щербинка» и «Крекшино», доезжать до поселков Переделкино, Ватутинки и Первомайское, а также до станций метро «Теплый Стан», «Новопеределкино», «Говорово» и до района Солнцево.