РИАМО – 23 июл. В Волоколамском городском округе на берегу Рузского водохранилища нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, а также в Наро-Фоминском округе в СНТ «Березка» обнаружили боеприпас времен ВОВ, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 17:25 22 июля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Волоколамский в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского времен ВОВ на берегу Рузского водохранилища по адресу: Волоколамский городской округ, село Осташево, 1-й Луговой переулок, дом 8.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров. Выставлена охрана силами УМВД России по городскому округу Волоколамский. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 24 июля», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Наро-Фоминском городском округе в деревне Головеньки в СНТ «Березка» обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров. Выставлена охрана силами УМВД России по городскому округу Наро-Фоминский. Подана заявка (№ 4/049 от 22 июля) на уничтожение боеприпаса силами Министерства обороны РФ (в/ч 19612) на 23 июля», – дополняется в материале.