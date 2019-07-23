РИАМО - 23 июл. На территории Московской области реализуют порядка пяти масштабных проектов по строительству отелей вместимостью от 100 номеров и более, сообщил РИАМО вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

«Крупные проекты есть. Я знаю 4-5 достаточно масштабных проектов, но не могу раскрывать информацию раньше срока. Речь идет об отелях, вместимость которых начинается от 100 номеров», - сказал Прасов.

Он отметил, что в Подмосковье одним из наиболее привлекательных направлений является Сергиев Посад. Хорошую загрузку отелей здесь способны обеспечить паломники и туристы, приезжающие на православные праздники.

«Допустим, есть проект в Сергиевом Посаде, а-ля православная мекка. Наверное, в рамках этого проекта можно говорить о том, что там 3-4 отеля достаточно приличного номерного фонда можно построить, потому что в любом случае это будет связано и с каким-то количеством паломников, а также с православными праздниками, которые так же будут привлекать дополнительную целевую аудиторию. Даже простое обновление номерного фонда в некоторых локациях будет достаточно правильной и позитивной идеей», - считает Прасов.

В 2019 году в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе ожидается около 2,1 миллиона туристов. Каждый год турпоток в муниципалитете увеличивается на 10-15%.