РИАМО - 23 июл. В Подмосковье и Москве во вторник при облачной погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, порывы ветра при которых могут усилиться до 15 метров в секунду, температура воздуха днем поднимется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием западного циклона и его атмосферных разделов, которые обеспечат нам довольно облачную и дождливую погоду. По данным Метеобюро Москвы и области, сегодня, 23 июля, воздух в столице прогреется до 21-23 градусов, по области - до 20-25. Кратковременный дождь различной интенсивности, от небольшого до умеренного, будет идти с перерывами, местами сопровождаемый и грозой», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон во вторник прогнозируется преимущественно спокойный.

Синоптики отмечают, что в целом погода, по медицинской классификации, ожидается индифферентная, которая не должна вызывать метеопатические реакции.

«Колебания основных метеопараметров в пределах климатической нормы, содержания кислорода в приземном слое воздуха достаточно, благоприятен и кислородный режим для организма. Такая погода располагает к более длительным прогулкам на воздухе, занятиям терренкурами и скандинавской ходьбой, дыхательными упражнениями, спортом», - добавляется в материале.