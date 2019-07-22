РИАМО - 22 июл. На митинге в районе Москворечье-Сабурово против строительства Юго-Восточной хорды, которую, как утверждает большинство митингующих, планируют проложить по участку с радиоактивными отходами, собралось около 400 человек, они требовали отменить строительство магистрали и рассмотреть другие варианты прокладки дороги, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Ранее большой резонанс вызвало возможное прохождение трассы в районе Коломенского через участок, где в 50–60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд. Местные жители опасались, что во время строительства радиоактивная пыль попадет в воздух и воду и будет распространяться по городу.



«Одну из трасс собираются строить прямо по радиоктивному могильнику без предварительной утилизации отходов», – возмущалась одна из участниц митинга, жительница Южного Бутова Наталья Вежнина.

Житель района Марьино Сергей Смирнов рассказал, что радиоактивные отходы на территории за Московским заводом полиметаллов появились в середине XX века в 50-х годах.

По его мнению, городские власти не должны допустить ошибки, за которую будут расплачиваться жители.

Специалисты Москомархитектуры ранее также заверили, что строительство данной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами на территории Московского завода полимеров. Но часть завода попадает в границы проекта планировки территории, подготовленного для строительства хорды, и там имеются участки с особыми экологическими условиями.

Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Юго-Восточную хорду свяжут с другими хордовыми трассами.