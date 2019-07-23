РИАМО - 23 июл. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова во вторник встретится с независимыми кандидатами, которые участвовали в избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

«Встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с кандидатами в депутаты на выборах в Мосгордуму седьмого созыва планируется 23 июля 2019 года в 14:00», – говорится в сообщении.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.