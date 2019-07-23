РИАМО - 23 июл. Семинар для профессионального сообщества кадастровых инженеров во вторник проведет управление Росреестра по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На мероприятии выступят спикеры от министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Росреестра по Московской области, А СРО «Кадастровые инженеры» и института повышения квалификации «Информкадастр» Государственного университета по землеустройству. Кроме того, состоится круглый стол, в ходе которого участники мероприятия смогут найти ответы на интересующие их вопросы.

«Подмосковный Росреестр регулярно организует семинары для кадастровых инженеров: в текущем году уже состоялись две встречи, которые посетили порядка трехсот инженеров», – говорится в сообщении.

Семинар пройдет во вторник, 23 июля, в Государственном университете по землеустройству по адресу: Москва, улица Казакова, дом 15.