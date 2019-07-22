РИАМО – 22 июл. Конкурс «Серебряный волонтер Подмосковья» организовали в регионе для развития волонтерского движения и пропаганды социальной активности среди старшего поколения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«К участию в конкурсе допускаются лица старше 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), осуществляющие на постоянной основе добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения в Московской области», – говорится в сообщении.

Кандидаты посоревнуются в следующих номинациях: «Здоровье, физическая культура и спорт», «Туризм и краеведение», «Творчество», «Просвещение», «Социальная помощь».

«При оценке кандидатов мы будем учитывать волонтерский стаж и круг лиц, получивших волонтерскую помощь, применение в работе инновационных подходов, количество проведенных мероприятий в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения в Московской области, а также личный вклад в реализацию общественно значимых проектов», – прокомментировала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Конкурс проводится в два этапа. Первый завершится 12 августа. Подать заявку на участие можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

На втором этапе члены конкурсной комиссии произведут отбор трех претендентов по каждой номинации.

В начале октября будут подведены итоги конкурса, победителей ожидает торжественное мероприятие, дипломы и памятные подарки.

С положением о конкурсе и составе конкурсной комиссии можно ознакомиться на сайте министерства социального развития Московской области.

При возникновении вопросов можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или по телефону горячей линии министерства: 8(498)602-84-50.