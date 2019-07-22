РИАМО – 22 июл. Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Алексей Белов прокомментировал ситуацию с большим количеством фальсифицированной воды в российских магазинах, он считает, что недобросовестных производителей необходимо наказывать.

«Многочисленные исследования, в том числе проводимые в Москве и России, доказали, что значительное количество бутилированной воды ничем не отличается по качеству от обычной воды водопроводной, которая льется у нас из-под крана.

Дело в том, что этот бизнес очень доходный. Доходность этого бизнеса достигает 1000%. Конечно, это провоцирует огромное количество соблазнов и нарушений среди производителей бутилированной воды», – сказал Белов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что маркировка, возможно, поможет снизить количество фальсификата и обмана.

«Вода – это важнейший продукт для человека и подделывать питьевую воду недопустимо. Пока я не слышал случаев отравления бутилированной водой. Просто подмешивают или наливают обычную водопроводную воду, а на этикетке пишут состав, как будто, это вода минеральная – вот за это нужно обязательно наказывать. Я надеюсь, что государство наше к этому придет», – заключил эксперт.

Ранее директор Ростеха Сергей Чемезов, что в среднем около 25-30% бутилированной воды в российских магазинах – фальсификат, а в некоторых регионах количество подделок достигает 80%.