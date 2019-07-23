РИАМО - 23 июл. Специально к юбилею ВДНХ в павильоне «Космос» во вторник откроется выставка «Время и космос», посетители смогут увидеть свыше 100 экспонатов, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Экспозиция из 120 уникальных экспонатов, собранных из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций, расскажет о времени и механизмах для его измерения, а также позволит увидеть часы Юрия Гагарина и других покорителей космоса», – говорится в сообщении.

Выставочное пространство, расположившееся в просторном зале слева от основной экспозиции центра «Космонавтика и авиация», выполнено в виде огромного часового механизма и разделено на семь тематических зон.

Раздел «Измерение времени» расскажет об эволюции этого процесса – начиная от маятникового механизма Галилея, изобретенного почти 400 лет назад. Здесь будут представлены такие экспонаты, как складные экваториальные солнечные часы, башенный часовой механизм с боем, часы настольные «Указатель часов всего земного шара» и многие другие.

«О том, как выглядят специальные часы для кораблей и самолетов, расскажет раздел «Часы как приборы». А в зоне «Часы как принадлежность» собрана целая коллекция экспонатов, которая расскажет об их эволюции. Посетители узнают, когда карманные часы переместились на запястье и почему они стали активно использоваться в авиации и космонавтике», – добавляется в материале.

Тема часов в космосе и для космоса – ключевая на выставке. В разделах «Часы конструкторов и космонавтов» и «Часы, побывавшие в космосе» собраны уникальные образцы этих приборов. Все они принадлежали людям, внесшим вклад в становление и успех отечественной космонавтики, а некоторые из них побывали за пределами нашей планеты. Например, часы Юрия Гагарина, академика Сергея Королева и членов созданного им совета главных конструкторов или часы летчика-космонавта Федора Юрчихина, находившиеся на рукаве его скафандра «Сокол» во время старта и посадки космического корабля, а также выхода в открытый космос.

«Узнать, какие наручные часы выпускались в нашей стране в прошлом и выпускаются сейчас, как рождались их «космические» названия: «Космос», «Полет», «Ракета» и прочие, можно будет в разделе «Часовые заводы и компании», – отмечается в сообщении.

Познакомиться с разработками наших дизайнеров и их поисками новой, более совершенной и элегантной формы демонстрации времени, увидеть специальные часы для покорителей Марса можно в разделе «Часы как объект дизайна».

Выставка продлится с 23 июля по 24 ноября, будет работать ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 22:00. Попасть на нее можно по входному билету в центр «Космонавтика и авиация».