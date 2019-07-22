РИАМО - 22 июл. Спортсменки из Подмосковья в составе сборной России победили на втором этапе чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд, соревнование прошло в Харькове 20 и 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе национальной команды выступали представительницы Московской области Дарья Норицина и Кристина Середина. Результативные действия спортсменок команды «РГУТиС-Подмосковье» принесли победу нашей российской сборной в финальном матче против сборной команды Франции со счетом 12:5.

«Подмосковные спортсменки вновь подтверждают свой статус одних из сильнейших в мире в регби. Это их шестой титул чемпионок Европы и четвертый подряд. Девушки обыграли своих принципиальных соперниц из Франции, конкуренция с которыми продолжается уже несколько лет», – прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что успехи, демонстрируемые как женской, так и мужской национальными сборными России, в основную обойму которых непременно входят представители Московской области, говорят о том, что подмосковная школа регби является одной из сильнейших не только в стране, но и на континенте.