РИАМО - 22 июл. Жители Москвы и Подмосковья отправили порядка 3,6 тысячи посылок с гуманитарной помощью в Иркутскую область с начала сбора, организованного «Почтой России» и Общественным телевидением России, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«С начала гуманитарной акции москвичи отправили более 1,3 тысячи посылок, а жители Подмосковья – 2,3 тысячи, общим весом около 25 тонн. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания. Некоторые жители региона отправляют вместе с вещами открытки и письма со словами поддержки», – говорится в сообщении.

Не остались в стороне и работники отделений почтовой связи. Сотрудники многих отделений Москвы и области собрали и отправили посылки.

Сотрудники почтового отделения 125167 на Ленинградском проспекте отправили от имени своего коллектива семь посылок, их коллеги из отделения 123423 района Хорошево-Мневники – восемь посылок. Поддержали коллег и сотрудники почтового отделения 127549, которые собирали посылки всем отделением.

Активно отправляли помощь пострадавшим работники подмосковных отделений почтовой связи. Например, сотрудники почтового отделения 142001 городского округа Домодедово собрали и отправили в Иркутск две посылки по 10 килограмм.

«Мы собрали самое необходимое: консервы, крупы, постельное белье. Каждый из сотрудников внес свой вклад. Вместе с посылками наших клиентов, которых было много, мы отправили в Иркутск и наши. Желаем всем пострадавшим терпения и сил», – сказала начальник отделения Екатерина Мотылева.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим был объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших.