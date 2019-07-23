РИАМО - 23 июл. В Москве во вторник пройдет тест системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму осенью.

Тестовое голосование проводится для проверки системы, выявления возможных технических нюансов, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования.

Голосование пройдет с 08:00 до 20:00. Москвичам в ходе теста предстоит ответить на вопрос: «Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?» и выбрать один из шести вариантов ответов.

Первое тестирование, которое проводилось среди студентов, выявило ряд проблем в системе, одна из них – задержка при доставке СМС-сообщений.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.

Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru с 24 июля по 4 сентября включительно. Участие в электронном голосовании добровольное: проголосовать можно и привычным способом, придя на участок и опустив бюллетень в избирательную урну.